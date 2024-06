Autofahrer mussten auf der A81 Geduld beweisen. Es gab Stau - weil Brote und süße Teilchen aufgeräumt wurden.

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Ein mit Backwaren beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 81 umgekippt. Brote, Berliner und süße Schnecken lagen danach zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) verteilt auf der Fahrbahn und im Grünbereich. Polizeiangaben zufolge war der 41 Jahre alte Fahrer am Mittwochmorgen wohl wegen eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Laster gegen ein Tourismusschild und mehrere Leitpfosten, sodass das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer verletzte sich leicht, es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Ein Fahrstreifen in Richtung Heilbronn war mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Stau von rund zehn Kilometern.

Pressemitteilung