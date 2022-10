Heimsheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Heimsheim (Enzkreis) ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein Mensch wurde verletzt. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste am Dienstag gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem brennenden Fahrzeug um einen Kleintransporter, der an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren sei. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.