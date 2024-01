Mundelsheim (dpa/lsw) - Ein 52-jähriger Fahrer ist in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Lkw in einem historischen Torbogen stecken geblieben. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer hatte die zulässige Durchfahrtshöhe von 2,90 Metern missachtet und war am Torbogen hängen geblieben. Die Feuerwehr befreite den Lkw und musste den stark beschädigten Torbogen absichern.

Pressemitteilung