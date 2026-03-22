„Privat. Politisch. Poetisch“ So beschreibt Kabarettist Lars Reichow seine Programme. Bei seinem Auftritt am Samstag in der Universität hat er die Politik weggelassen.

Schade, ist er doch bekannt als scharfzüngiger Kritiker der Mächtigen. Aber von dieser bedauerlichen Lücke abgesehen: Es war ein Vergnügen, seinen Wortwitz, seine satirischen Ideen und sein Klavierspiel zu hören.

„Selten haben wir so einen vollen Saal gehabt“, freut sich zu Beginn Otto Löffel, Präsident des Lions-Clubs Landau, und er rühmt Reichow für seine „unheimlich freche Schnauze“. Der Club präsentiert seit vier Jahren die Benefiz-Reihe „Kabarett an der Uni“ und hat in dieser Zeit 21.000 Euro an soziale Institutionen überwiesen. Diesmal soll der Erlös an den Verein zur Förderung der Palliativversorgung Landau/SÜW gehen, der Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Vorsitzende Elisabeth Freitag hat vor, mit der Lions-Spende eine musik- und klangtherapeutische Begleitung im Pflegeheim zu finanzieren.

Reichow lobt erst einmal die Pfalz

Lars Reichow stürmt auf die Bühne und beginnt mit einer hymnischen Pfalz-Lobhudelei, die so überzogen ist, dass leichte Zweifel aufkommen. Landau sei seine absolute Lieblingsstadt, außer vielleicht Gleisweiler. Und ganz großartig: die Walddusche bei Gleisweiler. Wie schön, dass er hier vor 10.000 Zuschauern auftreten kann… („Die Zahlen stammen aus dem Trump-Institut“). Jedenfalls gelte für ihn: „Let’s make the Trifelsblickhütte great again“.

Mit solchen Sprüchen gewinnt man ein Publikum von Anfang an. Das Programm an diesem Abend heißt „Wunschkonzert“ und ist so eine Art Best of aus seinem langjährigen Wirken und Witzeln. Nicht das Publikum darf sich etwas wünschen, sondern der Kabarettist selbst bringt seine Lieblingsstücke auf die Bühne. „Dicke Deutsche“ heißt das erste Stück, das – schwungvoll am Flügel begleitet – eine herrlich böse Satire auf den Touristenwahnsinn an den Hotspots der Welt ist.

Die Absurditäten des Alltags

Überhaupt die Touristen. Später am Abend spielt er einen spießigen Pauschalreisenden, der über alle bereisten Länder etwas zu sagen hat. Tunesien, Vogesen oder „wie hieß das noch mal, Ägypten“, wo auch immer, von Interesse ist nur der exakte Aufbau des Frühstücksbüffets: „Ist mir doch egal, ob wir auf den Malediven sind oder auf den Streptokokken: Die Saftpresse gehört vorne links.“

Weiter geht’s mit den Absurditäten des Alltagslebens, satirisch überspitzt. Die Reichows haben jetzt einen Hund, erfährt das lachfreudige Publikum, er heißt Orban und man darf ihm nicht in die Augen gucken, sonst beißt er zu. Die Erfahrung mit dem traumatisierten Vierbeiner führt dazu, dass die fanatisierten Tierfreunde sich umfassend engagieren, etwa bei „Dackel for Freedom“, für desorientierte Wühlmäuse und demente Eichhörnchen. „Wir helfen auch Kröten über die Autobahn, teilweise mit hohen Verlusten auf unserer Seite“.

Eine Whatsapp-Gruppe

Fast jeder kennt sie, aber keiner kann die Verschrobenheiten einer Whatsapp-Gruppe so umwerfend komisch schildern wie Lars Reichow, mit all dem Bussibussi, Küsschen, Herzchen, Daumen hoch, Emoji, Prost. Herzerwärmend ist das, aber bei der Kommunikation hapert es: Der Versuch, einen Zeitpunkt festzulegen für eine gemeinsame Unternehmung endet im absoluten Terminchaos. Ein Whatsapper postet gerne unverständliche Lebensweisheiten, andere schicken Baby- und Welpenfotos. Reaktion: „Soooo süß“ und viele viele Herzchen. Nicht zu vergessen die obligatorischen guten Wünsche: „Euch allen noch einen wunderschönen Tag und einen erfolgreichen Restabend.“ Reichow sinniert: Was ist ein erfolgreicher Restabend? Vielleicht wenn einem die Zahnbürste nicht wegrutscht.

Soweit der Wahnwitz des analogen und digitalen Alltags. Aber der Bühnenkünstler kann auch poetisch und romantisch. Eine Prise Ironie ist allerdings immer dabei, sonst wär’s kein Lars Reichow. Gleich zwei Liebeslieder auf seine Ehefrau, „die schönste Frau der Welt“, trägt der Klaviator vor, die schönsten Harmonien schwingen durch den Saal und man spürt: Das meint der so.

Zärtliche Poesie

Voll zärtlicher Poesie ist auch der Song „Glück“, den er zum Ausklang spielt und singt – wohl eines seiner bekanntesten Lieder. Er beschreibt das einfache leise Glück des Alltags. Glück ist für ihn, wenn der Tag keine Stunden hat, wenn er einfach allein ist „…und aus dem Radio rieselt Kirchenfunk“. Wenn ein Kind ihn morgens weckt und ganz leise unterm Arm kitzelt. Wenn man friedlich gemeinsam am Abendbrottisch sitzt. Und schließlich auch das: „Für mich ist Glück, wenn ich am Morgen in der Zeitung stehe und abends sitzt vor mir ein kleines Publikum.“

So kann man hoffen, dass Lars Reichow einen glücklichen Tag hatte in Landau.

Termin

Lars Reichow freut sich, wie er sagt, schon sehr auf den nächsten Termin in Landau, auch wenn der noch eine Weile hin ist. Am 22. Februar 2027 wird er mit einem neuen Programm im Universum auftreten.