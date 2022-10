Friedrichshafen (dpa/lsw) - Die Jusos Baden-Württemberg haben am Samstag bei ihrer Landesdelegiertenkonferenz in Friedrichshafen einen neuen Landesvorstand gewählt. Einzige Kandidatin war Amtsinhaberin Lara Herter. Sie wurde mit 76 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die 27-Jährige ist Gemeinderätin in ihrer Heimatstadt Albstadt im Zollernalbkreis, studiert Wirtschaftsingenieurwesen sowie Energiewirtschaft und ist bei den regionalen Stadtwerken angestellt. Sascha Binder, Generalsekretär der SPD, und SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch sind Gäste bei der zweitägigen Veranstaltung.