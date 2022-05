Nach fünf Jahren Pause lädt der Karlsruher Kreativpark Alter Schlachthof wieder zur langen Kulturnacht. „Schwein gehabt!“ ist das Programm aus Kunst und Musik, Party, Film und Theater am Samstag, 21. Mai, überschrieben.

Rund 100 Kreativfirmen und Veranstalter machen mit. Zu den prominenten Gästen zählen der deutsche Hip-Hopper Afrob im Substage, die Glam-Rocker Gutter Queens aus der Schweiz in der Alten Hackerei sowie der amerikanische Soul-Funk-Fusionist Bobby Sparks und das international gefeierte Berliner Musikerkollektiv Jazzanova im Tollhaus. Daneben gibt es Kunstausstellungen, Performances, Konzerte, DJ-Stationen, Mitmachangebote, Spuk-Theater, Comiczeichnen und Poetry Slam. Zu sehen sind ab Einbruch der Dunkelheit auch die Gewinnerarbeiten des Lichtkunstwettbewerbs.

Im Freien gibt es mehrere Aktionsflächen, auf denen Musik, Straßentheater und Zirkus zu erleben sind. Aus Katalonien kommt die Companyia La Tal mit einer magischen Show um ein überdimensionales Uhrwerk in fantasievollen Kostümen. Auch geschlachtet wird wieder, nur dass hier keine lebenden Tiere ihren Tod finden. Die Opfer der die Formation Piks Palace in der „Boucherie Bacul“ sind aus plüschigem Stoff. Das Tollhaus nimmt dafür potenzielle Stoffschlachttiere an der Tageskasse entgegen.

Das Fest startet um 18 Uhr und soll bis in die frühen Morgenstunden gehen. Das üppige Programm findet sich www.schweingehabt-karlsruhe.de. Festivalbuttons sind im Vorverkauf erhältlich unter anderem bei Tollhaus, Substage und Alter Hackerei.