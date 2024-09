In der Nacht bricht in einer Halle in Nellingen ein Feuer aus - mit hohem Schaden. Die Polizei sucht nach der Brandursache.

Nellingen (dpa/lsw) - Eine landwirtschaftliche Halle ist in Nellingen im Alb-Donau-Kreis in der Nacht komplett abgebrannt - mit einem geschätzten Schaden von mindestens 300.000 Euro. Zwei Häuser in der Nähe mussten wegen des Feuers evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude waren demnach mehrere Fahrzeuge und wenige Hundert Liter Heizöl gelagert. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich keine Menschen in der Halle. Über 100 Kräfte von Feuerwehr, Technischen Hilfswerk und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur zunächst unbekannten Brandursache.