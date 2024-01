Landwirte haben am Dienstagmorgen die Autobahn 81 blockiert. Etwa 200 Traktoren sorgten in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) für Stau, wie ein Sprecher der Polizei Konstanz mitteilte. Die Polizei werde versuchen, den Stau aufzulösen und die Traktoren abzuleiten.

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - In Stuttgart findet am Dienstag eine Demonstration von Landwirten statt. Die Organisatoren hatten im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass es bei der An- und Abfahrt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könne.