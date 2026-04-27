Ein Fluglehrer leitet seinen Schüler bei der Landung mit dem Segelflieger an. Doch plötzlich ändert sich die Strömung und der Flieger sackt ab.

Rheinstetten (dpa/lsw) - Ein Flugschüler hat sich bei einer missglückten Landung seines Segelfliegers in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt. Der 22-Jährige kam mit dem Flieger beim Ansetzen zum Landen in einen Strömungsabriss und sackte ab, wie die Polizei mitteilte. Von außerhalb hatte ihn sein Fluglehrer den Angaben nach bei der Landung angeleitet. Dennoch landete der Segelflieger ungeplant, das Heck riss ab. Der Flugschüler wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Flieger saßen keine weiteren Personen. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei zwischen 10.000 und 50.000 Euro.