Einmal mehr in großartiger Form präsentierte sich das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz am Freitag in der Stadthalle in Germersheim. Unter der Leitung des jungen spanischen Dirigenten David Fernández Caravaca entfaltete das Ensemble mitreißende Spielfreude, die sich unmittelbar auf das Publikum übertrug. Sehr spannend war das Programm.

