Ein bisschen Jazzband und ein wenig Chor, Pop und Improvisation, Ordnung und Durcheinander: Schon mit seinem Debüt-Album sorgte der Pianist Lukas DeRungs für Aufsehen. Jetzt wird er dafür belohnt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Pianist und Komponist Lukas DeRungs erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Landes-Jazz-Preis. Der Freiburger Musiker sei einer der vielseitigsten und kreativsten Pianisten und Komponisten seiner Generation, würdigte die Jury den Preisträger nach Angaben des Landeswissenschaftsministeriums.

Kunststaatssekretär Arne Braun (Grüne) bezeichnete DeRungs als «Jazzpianist par excellence, Komponist und Arrangeur für Chor und Instrumentalensemble, Bandleader, Dirigent, Texter, Organisationstalent, Beatbauer und Beatboxer mit Sinn für Humor». Der 1990 geborene Künstler bewege sich mit spielender Leichtigkeit zwischen Jazz, HipHop, Pop und anderen Genres. Der Preis soll im Herbst übergeben werden.

Nach seinem Studium in Mannheim und Luzern erhielt DeRungs zwischen 2019 und 2022 Stipendien unter anderem von der Kunststiftung Baden-Württemberg. 2021 schloss er an der Londoner Royal Academy of Music sein Masterstudium Jazz Performance mit Auszeichnung ab. Seither verfolgt er internationale Projekte zwischen Mannheim, Luzern und London. Im Oktober 2022 veröffentlichte er sein Debüt-Album «Kosmos Suite», mit dem er für den Deutschen Jazzpreis nominiert wurde.

Laut Ministerium arbeitet er neben der Zusammenarbeit mit dem Jazzchor Freiburg derzeit an neuen Kooperationen, etwa mit der Choral-Space-Akademie Berlin, dem jungen Kammerchor Rhein-Neckar sowie Vokalensembles in Dänemark und Belgien. DeRungs setzt sich seit einigen Jahren auch ehrenamtlich für bessere Strukturen für Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker in der Mannheimer Region ein und war an der Organisation des Landesjazzfestivals Baden-Württemberg 2023 beteiligt.

Der Jazz-Preis Baden-Württemberg ist mit 15 000 Euro einer der am besten dotierten Nachwuchspreise für Jazz in Deutschland. Er wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury verliehen. Die Auszeichnung geht an Künstlerinnen und Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit eine enge Beziehung zum Land haben.