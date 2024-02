Die Badener treffen auf die Schwaben - und das womöglich in einem echten Spitzenspiel. Beim SC könnte Kapitän Günter wieder dabei sein, beim VfB ein Neuzugang direkt im Kader stehen.

Freiburg (dpa/lsw) - Zum 49. Mal stehen sich der SC Freiburg und der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einem Pflichtspiel gegenüber. Das Baden-Württemberg-Duell könnte ein echtes Topspiel werden. Die Freiburger liegen in der Fußball-Bundesliga auf dem siebten Tabellenplatz, die Stuttgarter auf einem Champions-League-Rang.

Beim SC steht Kapitän Christian Günter nach langer Verletzungspause womöglich wieder im Kader, bei den Gästen Neuzugang Mahmoud Dahoud vermutlich direkt im Aufgebot. Das Hinspiel im vergangenen September gewann der VfB überraschend deutlich mit 5:0.

Aus Rücksicht auf Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche werden die Freiburger ausnahmsweise in weißen Trikots auflaufen - statt wie sonst bei ihren Heimspielen in roten. Denn: Der VfB spielt diesmal in Grün.

