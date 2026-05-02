Hoffenheim und Stuttgart haben vor dem Landesduell jeweils 57 Punkte. Wer gewinnt, kann einen entscheidenden Schritt Richtung Champions League machen. Für Heidenheim geht es um den Klassenerhalt.

Sinsheim (dpa) - Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation empfängt die TSG Hoffenheim in einem baden-württembergischen Duell den VfB Stuttgart. Beide Mannschaften haben bislang 57 Punkte gesammelt. Der Sieger macht am Samstag (15.30 Uhr) im Saisonfinale einen großen Schritt in Richtung Königsklasse.

Am anderen Tabellenende kämpft der 1. FC Heidenheim um den Klassenerhalt. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf Schützenhilfe im Abstiegskampf angewiesen. Sollte Heidenheim am Samstag bei Meister FC Bayern München verlieren und St. Pauli am Sonntag daheim gegen Mainz 05 gewinnen, ist die Rettung nicht mehr möglich.

Der SC Freiburg beschließt den 32. Spieltag am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Zwischen den beiden Halbfinalspielen in der Europa League geht es für die Breisgauer im Liga-Alltag um die erneute Teilnahme am Europapokal. Rang sieben würde für die Conference League reichen.