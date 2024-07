Unterwegs zum Wandern hat die badische Landesbischöfin Heike Springhart einen Autounfall. Was das mit einer Segnung und einem katholischen Finanzexperten zu tun hat? Das erklärt sie danach.

Offenburg (dpa/lsw) - Badens Landesbischöfin Heike Springhart hat bei einem Unfall auf der Autobahn in Südbaden Glück gehabt - und wackelige Knie bekommen. Auf dem Weg zum Wandern mit anderen Kirchenvertretern sei ihr Wagen auf ein scharf bremsendes Auto aufgefahren. «Da gab es keine Chance», schrieb Springhart auf ihrem Instagram-Konto. Die Verletzungen seien harmlos, aber die Knie hätten länger gewackelt.

Ausgerechnet vor dem Unfall habe sie an der Raststätte Unditz zwischen Offenburg und Lahr im Rahmen einer Aktion von Freiburger Pfarrerinnen Reisende gesegnet und sich segnen lassen, schrieb Springhart weiter. Nicht der einzige Zufall: Einer der Feuerwehrleute am Unfallort war der Finanzchef der Erzdiözese Freiburg, wie der Sprecher der Landeskirche bestätigte. Dieser sei aus dem Homeoffice in die Uniform der freiwilligen Feuerwehr geschlüpft und zur Autobahn geeilt. «Heute habe ich wieder etwas über Gottes Humor, über Segen und Bewahrung gelernt», kommentierte die Landesbischöfin dies auf Instagram.