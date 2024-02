Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe hat inzwischen fünf Millionen sogenannter Images (Bilder) in ihrer digitalen Sammlung. Seit Jahren würden herausragende Bestände aus dem kulturellen Fundus digitalisiert - meist projektbezogen oder auch auf Wunsch von Nutzern, wie eine Sprecherin am Donnerstag weiter erläuterte. Wie viel des Bestandes künftig noch digitalisiert werden solle, sei nicht zu sagen. Das hänge von weiteren Projekten und Anfragen ab. Bei dem nun freigeschalteten fünfmillionsten Bild handele es sich um eine Seite aus der 1527 in Straßburg gedruckten Handschrift "Uslegung der mer-carthen oder Cartha Marina" von Lorenz Fries. Der im Elsass arbeitende Arzt erklärt darin eine damals noch ganz neue Seekarte und beschreibt seinen Leserinnen und Lesern die in den verschiedenen Regionen der Welt lebenden Menschen. Die Badische Landesbibliothek beherbergt einen großen Bestand an mittelalterlichen Handschriften, Musikalien, alten Drucken oder auch historischen Karten sowie moderne Sammlungen zur Regionalgeschichte.

