Mit dem Landes-Jugend-Orchester und dem Landes-Jugend-Blasorchester kommt die junge musikalische Elite aus Rheinland-Pfalz am 27. und 28. August zu Konzerten in die Festhalle Wörth.

Das Landes-Jugend-Orchester spielt am Freitag, 27. August, 19.30 Uhr, ein klassisch-romantisches Programm. Hauptwerk ist Beethovens siebte Sinfonie in A-Dur mit dem tanzenden Rhythmus. Zuvor steht Mendelssohns berühmte Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ auf dem Programm. Mit ihr vertonte er eine Schottlandreise, die der 20-jährige Komponist im Sommer 1829 unternahm. Sie atmet die Weite der rauen und mythischen Landschaft. Danach erklingt ein Jugendwerk von Richard Strauss: sein erstes Hornkonzert, das er mit gerade einmal 18 Jahren für seinen Vater komponierte der ein berühmter Hornist seiner Zeit war.

Solistin ist Eda Pacaci, Hornistin des Sinfonieorchester Basel. Am Pult steht ihr früherer Chef am Pfalztheater, Uwe Sandner. Er war vor seiner Kaiserslauterner Zeit auch viele Jahre Kapellmeister am Staatstheater Karlsruhe. Ein richtiges Heimspiel hat die junge Geigerin Alissa Knoll aus Büchelberg. Sie darf sich sicher auf viele Bekannte und Freunde unter den Zuhörern freuen.

Mit Starhornist Hofmeir

Das Landes-Jugend-Blasorchester präsentiert sich am Samstag 28. August, 19.30 Uhr, mit dem Star-Tubisten Andreas Martin Hofmeir in Wörth. Dirigent ist Stefan Grefig, 1976 in der Pfalz geboren, der sein Kapellmeisterstudium an der Musikhochschule im niederländischen Maastricht mit Auszeichnung abschloss.

Tubist Hofmeir ist einer der vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart, ein Grenzgänger zwischen den Genres: Er ist Professor an der Universität Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und ist sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist erfolgreich. Er spielt als Solist in Jörg Dudas Tubakonzert. Beide wurden zusammen mit dem Echo-Klassik ausgezeichnet. Werke von Holst und Sparke ergänzen des Programm.

Karten

Einzeltickets zu 19 Euro (ermäßigt 15 Euro) und Kombitickets zu 25 Euro sind unter www.tickets.lmr-rp.de erhältlich.