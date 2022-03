Den Volleyballerinnen des ASV Landau ist mit einem glatten 3:0 (28:26, 25:18, 25:20) über die TGM Gonsenheim II ein echter Coup in der Oberliga gelungen. „Wir haben es als Mannschaft richtig gut gemacht, hatten eine super Stimmung. Dadurch haben wir unseren Gegner auch mental teilweise dominiert“, sprach Jasmin Heinrich den für sie wichtigsten Aspekt an. Im ersten Satz ging es hin und her: Satzball Mainz beim 23:24, Satzball Landau beim 25:24, Satzball Mainz beim 25:26, Satzball Landau beim 27:26. Der ASV agierte mit einer kleinen Ausnahme mit Anna Wantoch-Rekowski im Zuspiel, Tanja Loch auf Diagonal, Jasmin Heinrich und Vanessa Heil im Mittelblock, den Außenangreiferinnen Miriam Kögel und Selina Eiden sowie Libera Patrizia Dörzapf. Ab dem zweiten Satz kamen sehr starke Aufschläge hinzu. In der Satzmitte war zunächst Kögel für eine Fünfer-Aufschlagserie verantwortlich, später toppte Eiden dies noch mit sieben erfolgreichen Aufschlägen zum 24:18.