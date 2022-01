Das knappe 3:1 gegen den VSC Guldental hat ein Lächeln in die Gesichter der Oberliga-Volleyballerinnen des ASV Landau und ihres Trainers Heinz Kettenbach gezaubert. Sarah Brill im Abschlusstraining umgeknickt, Eva Kettenbach auch nicht dabei: Die Vorzeichen standen nicht günstig. Dass der Personalmangel nicht zu einem größeren Problem wurde, lag vor allem am Auftritt von Vanessa Heil, die für Brill im Mittelblock in die Bresche sprang.

Mit weniger Schnellangriffen als üblich, aber vor allem mit gutem Blockspiel überzeugte Heil auf der ganzen Linie. Anna Wantoch-Rekowski dirigierte bei ihrem Comeback die Offensive gewohnt zuverlässig. So übernahm der ASV von Beginn an die Kontrolle, führte zuerst 3:0 und 8:4, später 18:7 und holte sich den ersten Satz recht locker. Im zweiten Satz wehrten die Gastgeberinnen nach langer Überlegenheit (5:1, 13:8, 18:16) einen gegnerischen Satzball beim 23:24 ab. Nach der kollektiven „Auszeit“ zu Beginn des dritten Durchgangs (4:8, 8:17) berappelten sich die Landauerinnen wieder, sie gewannen mit 25:19, 26:24, 22:25, 25:23. Vor dem Anpfiff gab es leichte Unruhe, weil der zweite Schiedsrichter nicht erschien. Die eigentlich als Schreiberin vorgesehene Maja Schwuchow aus der zweiten ASV-Mannschaft übernahm mit Einverständnis der Gäste.