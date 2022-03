Die Würfel sind gefallen: Das 24. Landauer Stabhochsprung-Meeting findet am 7. Juli statt. Das ist ein Donnerstag. Ort des Spektakels wird der Theodor-Heuß-Platz, Eingangsportal zum Wohnpark Am Ebenberg, sein.

Dafür hat sich der Turnverein 1861 im ASV Landau entschieden, wie der Meeting-Verantwortliche Dennis Schober mitteilt. Bereits eine ganz Reihe von Veranstaltungsorten hat das Meeting gesehen. Alles begann 1986 auf dem Rathausplatz. Dann kamen der Platz vor der Stiftskirche, mehrmals das Landauer Stadion, die abgerissene Rundsporthalle, der Obertorplatz, das neue Messegelände, wieder der Obertorplatz. Und diesmal ist es der Theodor-Heuß-Platz.

Am höchsten sprang der Grieche Konstantinos Filippidis 2015 auf dem Obertorplatz, der damaligen guten Stube in der Altstadt, mit 5,85 Meter. Noch eine Leichtathletikveranstaltung organisiert der Turnverein: am 14. Mai die Pfalzmeisterschaften für U20 und U16-Jugendliche im Südpfalzstadion. Die TSG Jockgrim setzt den Reigen ihrer Stabhochsprung-Meetings am Dienstag, 23. August, kurz nach den Leichtathletik-Europameisterschaften fort.