Unter den Michelangelo-Fresken in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan hat Papst Franziskus etwa 200 internationale Künstler empfangen. Unter ihnen auch die Landauer Bildhauerin Maedeleine Dietz als nur eine von vier deutschen Vertretern.

Neben Dietz waren die Theater- und Opernregisseurin Pinar Karabulut, der Maler Anselm Kiefer sowie der Schriftsteller Albert Ostermaier in Rom. Zu den international bekannten Gästen gehörten auch der britische Regisseur Ken Loach, die Architekten Mario Botta und Rem Koolhaas sowie der für seine Mafia-Enthüllungen bekannte italienische Schriftsteller Roberto Saviano.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche appellierte bei der Begegnung am Freitag daran, niemals die Armen zu vergessen. Auch sie bräuchten Kunst und Schönheit. „Einige erleben sehr harte Formen der Entbehrung im Leben. Deshalb brauchen sie Sie am meisten“, sagte der 86-Jährige an die Künstler gerichtet. Die Armen hätten keine Stimme, um sich Gehör zu verschaffen. Mit den Ausdrucksformen der Kunst könnten Kunstschaffenden die „Interpreten ihres stummen Schreis“ sein.

Franziskus sagte, die Kirche habe stets eine „Beziehung zu Künstlern gehabt, die man als zugleich natürlich und besonders bezeichnen kann“. Er nannte die eingeladenen Künstler „Verbündete des Traums Gottes“. Sie ermöglichten den Menschen, zu sehen und zu träumen. „Wir Menschen sehnen uns nach einer neuen Welt, die wir mit unseren Augen nicht vollständig sehen können, aber wir sehnen uns nach ihr, wir suchen sie, wir träumen von ihr“, sagte der Papst.