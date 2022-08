Am Freitag heißt es Daumen drücken für einen Südpfälzer: Am 26. August, ab 20.15 Uhr, strahlt der Fernsehsender SAT 1 eine neue Folge seiner Castingshow „The Voice of Germany“ aus. Mit dabei: Jerome Mitchell aus Landau.

11.000 Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz haben in den vergangenen Monaten versucht, bei der sogenannten „Blind Audition“ dabei zu sein. 140 von ihnen wurden eingeladen. Darunter der 32-jährige Jerome Mitchell. Mit seinem Song „Can’t Hold Us“, im Original von Macklemore & Ryan Lewis, versucht er nun, die erste Runde gut zu überstehen und die nächste Stufe des Wettbewerbs, die „Battle Round“, zu erreichen.

Dazu muss der von der Uni Landau als Dozent und Doktorand im Bereich Bildungswissenschaften angestellte Mitchell aber erst die Jury, bestehend aus Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Mark Forster, Rea Garvey und Peter Maffay von sich überzeugen. Mitchell erhofft sich dafür gute Chancen, hat er doch mit seiner Band Feasco als halbprofessioneller Musiker schon vier recht erfolgreiche Singles veröffentlicht.