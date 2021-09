Olaf Paul und Christl Renno-Paul vom TSC Landau sind Vizelandesmeister in der Startklasse Senioren III Sonderklasse Standard.

Acht Paare traten in Hermeskeil in der Sonderklasse an. Sie begannen in zwei Gruppen, so war ausreichend Abstand auf der Tanzfläche gegeben. Sechs Paare erreichten die Endrunde. Ungewohnt für sie die verdeckte Wertung. So erfuhren Olaf Paul und Christl Renno-Paul erst bei der Siegerehrung, dass sie sich auf den zweiten Platz gesetzt hatten. Die Wertungsrichter sahen sie im Langsamen Walzer und im Tango auf dem zweiten und im Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstepp auf dem dritten Platz. Andreas Wicht und Heike Wicht-Wüst vom Tanzsportclub Trier siegten unangefochten.

In der Gruppe Senioren III C Standard sind Hubert Scherzinger und Gaby Hauck nach einer starken Leistung Vizelandesmeister hinter Claus Zeng und Petra Finkenauer, ebenfalls ein Paar des TSC Landau. In allen vier Tänzen wurden Zeng/Finkenauer von den Wertungsrichtern auf den ersten Platz gesetzt. Im Turnier der Senioren III B erreichten Peter Bischof und Roswitha Paulsen den fünften Platz.

Claus Zeng und Petra Finkenauer setzten noch eins drauf. Mit Startnummer 13 rundeten sie den Tag als Vizelandesmeister der Senioren III B (fünf Tänze) ab. Je Paar durften zwei Begleitpersonen in die Halle.