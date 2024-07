Kinder machen gerne bei der Feuerwehr mit - das zeigen die Zahlen. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs im Ernstfall aus? Das Land sorgt sich und handelt.

Stuttgart/Bruchsal (dpa/lsw) - Das Land Baden-Württemberg will junge Menschen mehr für den Feuerwehrberuf begeistern. Es sei angesichts von Fachkräftemangel und schwindender Bereitschaft junger Leute für einen handwerklichen oder technischen Beruf zu befürchten, dass sich weniger zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann weiterbilden wollten. Nachwuchsarbeit sei deshalb entscheidend, damit junge Menschen den Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr ergreifen, betont das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Nico Weinmann und Dennis Birnstock.

Bei den Jüngsten ist Interesse da

Fast alle der 1.097 Gemeindefeuerwehren in Baden-Württemberg haben eine Abteilung Jugendfeuerwehr. Insgesamt sind in den Jugendfeuerwehren 37.662 Kinder und Jugendliche aktiv (Stand 31. Dezember 2023). In den vergangenen Jahren ist die Zahl der aktiven Kinder und Jugendlichen nach Angaben des Ministeriums kontinuierlich gestiegen. Zuletzt sei ein Anstieg von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen gewesen. «Dies ist der Nachwuchsarbeit in den Gemeindefeuerwehren zu verdanken», so das Ministerium.

Damit Nachwuchs auch kommt

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Jugendarbeit etwa durch zwei pädagogische Fachkräfte an der Landesfeuerschule Bruchsal sowie durch Zuwendungen an die Gemeinden und den Landesfeuerwehrverband. Darüber hinaus hat das Innenministerium mit dem Landesfeuerwehrverband eine landesweite Nachwuchskampagne erarbeitet. Den Gemeindefeuerwehren werden Poster und Flyer zur Verfügung gestellt.

Es geht nicht nur um die Feuerwehr

Das Innenministerium wirbt mit einer Kampagne auch für die ehrenamtliche Mitarbeit im Bevölkerungsschutz. Mobile Ausstellungsräume können bei Veranstaltungen aufgestellt werden, um die Arbeit der Feuerwehr und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen zu veranschaulichen.