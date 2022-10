Mit einer landeseigenen Ernährungsstrategie soll das Essen in Hochschulmensen, Kliniken und öffentlichen Kantinen besser werden. Landeskantinen müssten ihrer Vorbildrolle mit einem hohen regionalen und bio-regionalen Anteil gerecht werden, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Eine neue Kantinenrichtlinie werde die Mindestanforderungen für die nachhaltige öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln in den Kantinen des Landes festschreiben, kündigte er an. Der regionale Bio-Anteil solle möglichst bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent steigen. Die Richtlinie werde bis zum Ende des Jahres zwischen Landwirtschafts- und Finanzministerium abgestimmt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sie ist Teil einer „Ernährungsstrategie“, die Hauk und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorstellten. „Wir wollen die Menschen für ein vernünftiges Ernährungsverhalten gewinnen und die Folgen einer unausgewogenen Ernährung für Gesundheit, Gesellschaft und Umwelt weiter in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion rücken“, sagte der Regierungschef. Mit der Wahl der Lebensmittel entscheide man nicht nur, ob man sich gesund ernähre. „Wir entscheiden auch maßgebend darüber, was und wie von der Landwirtschaft angebaut wird und welche Auswirkungen dies für unsere Natur und das Klima hat“, sagte Kretschmann.

Ziel ist es unter anderem, Schulungen und Beratungen anzubieten. Das Land will zudem in einer sogenannten Messwoche ermitteln, weshalb Lebensmittel verschwendet werden. Sozial Benachteiligte sollen stärker über eine ausgewogene Ernährung informiert werden.

Zuletzt hatte der Freiburger Gemeinderat mit einem Beschluss für ein vegetarisches Einheitsmenü an Kitas und Grundschulen für Aufsehen gesorgt. Hauk ist dagegen der Meinung, zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch. Eine ausschließlich vegetarische Ernährung als Vorgabe unterstütze sein Ministerium nicht.

