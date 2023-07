Das Land will im Kampf gegen Cyberkriminalität aufrüsten. «Das Leben verlagert sich immer mehr ins Internet - das gilt genauso für kriminelle Machenschaften», sagte Justizministerin Marion Gentges am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Die CDU-Politikerin nannte etwa Wirtschaftskriminalität, Angriffe auf Behörden und Kinderpornografie.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der aktuellen Debatte konkretisierte die Ministerin die Rahmenbedingungen für das geplante Cybercrime-Zentrum, das in Karlsruhe entstehen soll. Das soll bei der dortigen Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt sein und die Arbeit bisheriger Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Internetkriminalität bündeln. Dazu kündigte die Ministerin 50,5 Stellen - darunter 42 neu geschaffene - an.

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause soll der Aufbau des Zentrums gegen Cyber-Kriminalität mit einem Kabinettsbeschluss rechtskräftig in die Wege geleitet werden. Die Einrichtung soll ihre Arbeit in der zweiten Hälfte des Jahres aufnehmen, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums.