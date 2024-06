Stuttgart (dpa) - Die Hochwasserlage ist derzeit besonders dramatisch im Ostalbkreis, in Göppingen und im Rems-Murr-Kreis. Das teilte das Innenministerium am Montagmorgen der dpa mit. Im Leintal im Ostalbkreis würden Orte evakuiert. In Uhingen und Ebersbach im Kreis Göppingen gebe es massive Überflutungen. Auch dort seien mehrere Gebäude evakuiert worden. Im Rems-Murr-Kreis sei die Lage ebenfalls angespannt. In mehreren Gemeinden gebe es dort starke Überflutungen. «Angesichts der dynamischen Lageentwicklung muss jederzeit mit Änderungen des Einsatzgeschehens gerechnet werden», sagte eine Sprecherin.