Das Land will den Stellenwert von Animation vergrößern und baut seine Investitionen in das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS) aus. Nach eigenen Angaben von Mittwoch steigt das Kunstministerium als Träger in die veranstaltende Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) ein. Der Gesellschafterbeitrag für die Festivalgesellschaft werde um 70.000 Euro auf jährlich rund 366.000 Euro vergrößert, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun in Stuttgart. Außerdem würden die Animation Production Days mit 90.000 Euro unterstützt.

Stuttgart (dpa/lsw) - «Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart ist eines der größten Trickfilmfestivals weltweit und ein Leuchtturm für Animation in Baden-Württemberg», begründete Braun den Schritt. Das Land übernehme nun auch ganz konkret Verantwortung für die weitere Entwicklung. Weitere Gesellschafter der FMF sind die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS), die Stadt Stuttgart, die Stadt Ludwigsburg und die Filmakademie Ludwigsburg.

Nach zwei coronabedingten Online-Versionen und einem hybriden Festival im vergangenen Jahr wird das ITFA 2023 vom 25. bis zum 30. April stattfinden, es geht damit in die 30. Runde. Unter dem Motto «Animation Connects!» spannt das ITFS mit Hunderten von Beiträgen einen Bogen von «Best of-Programmen» bis zu aktuellsten Filmen und Themen. Bespielt werden mehrere Veranstaltungsorte in Stuttgart, darunter der Schlossplatz und Innenstadtkinos.

ITFS 2023