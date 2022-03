Baden-Württemberg setzt angesichts des Zustroms von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine einen Nothilfe-Koordinator ein. Die Aufgabe soll Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf übernehmen, hieß es am Freitag in Stuttgart. Die Stelle soll zunächst bis Juni im Innenministerium eingerichtet werden. Das Ministerium für Justiz und Migration koordiniere auch künftig die grundsätzlichen Abläufe und Verfahren mit den Flüchtlingen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dennoch blieben viele Fragen in der Bevölkerung offen, vor allem was Hilfsangebote angehe. Hier sei der Nothilfe-Koordinator künftig der zentrale Ansprechpartner. Egelhaaf soll Angebote und Nachfragen mit den zuständigen Stellen besprechen. Dafür soll er auch in ständigem Kontakt mit Hilfsorganisationen sein.

