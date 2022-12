Die Kinderkliniken im Südwesten sind am Anschlag. Es fehlen Ärzte und Pflegende, es gibt zu viele Pflichten, zu wenig Zeit - und der Winter mit möglichen Infektionskrankheiten steht erst bevor. Ein Fachgipfel soll’s erstmal richten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Kinderkliniken fehlt Personal, die Einrichtungen klagen über die überbordende Bürokratie und haben Angst vor den Infektionen des Winters: Angesichts der dramatischen Überlastung in den Kinderkliniken will Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag (10.00 Uhr) mit Vertretern der Krankenhäuser und Pflege, mit Gewerkschaften und Berufsverbänden über Mittel und Wege aus der Krise beraten.

Es gehe darum, „gemeinsam Maßnahmen für die Verbesserung der Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten zu identifizieren“, kündigte das Gesundheitsministerium im Vorfeld an. Mit dramatischen Worten hatten zuvor Fachärzte aus Kinderkliniken im ganzen Land angesichts von Überlastung und Personalnot einen Hilfsappell an die Landesregierung gerichtet.