Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Ein Tierquäler hat einen Hund im Rhein ertränkt. Ein Mann entdeckte den treibenden Labrador in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), wie die Ermittler am Montag mitteilten. Die Polizei barg das tote Tier am Sonntag im Uferbereich. Mithilfe eines Chips unter der Haut des Hundes stellten die Ermittler fest, dass der braune Labrador seit Ende Oktober in der Schweiz vermisst wurde.

Mitteilung der Polizei