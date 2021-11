Das Landauer La.Meko-Kurzfilmfestival ist am Samstag im Universum mit der wieder liebevoll dekorierten Siegerehrung zu Ende gegangen. Einige Filmemacher wurden zum Gespräch auf die Bühne geholt wie der Naturfilmer Rolf Kreutz, Sieger in der Sparte Dokumentarfilm für „Extremadura“. Außerdem war die Südpfälzer Band Geld et Neld dabei, die in Max von Groppers Regional-Film-Gewinner „Riieles Friiehlingsfiieling“ mitspielt, und überraschenderweise Albert Meisl, dessen „Schwingen des Geistes“ als bester deutschsprachiger Film ausgezeichnet wurde. Die Regisseurin des Gewinnerfilms „Driving Lessons“ aus dem Iran konnte nicht anreisen: Marziyeh Riahi lebt im Iran. Weitere Preise gingen an: Aljoscha Ramon Böhnert für „Milchmänner“ (beste Animation), Moshe Ben-Avraham für „Como y porque se ha esfumado Don Jose“ (europäisch) und Zoe Salicrup Junco für „Marisol“ (international). Heike Koch vom Festivalteam sagt: „Wir sind alles in allem sehr zufrieden mit dem Festival und insbesondere sehr froh, dass es wieder stattfinden konnte.“