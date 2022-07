Die L-Bank hat die baden-württembergischen Unternehmen im ersten Halbjahr mit Darlehen und Zuschüssen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro unterstützt. Dies teilte das landeseigene Institut am Freitag in Karlsruhe mit. Durch den Rückgang der Corona-Hilfen sei das gesamte Fördervolumen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 zurückgegangen. Im Vorjahreszeitraum waren insgesamt noch 5,3 Milliarden Euro ausgezahlt worden.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte, mit den Mitteln seien im laufenden Jahr 213 000 Arbeitsplätze gesichert und sogar rund 8 500 Stellen neu geschaffen worden. Dies zeige, dass dieses die richtigen Fördermaßnahmen in unsicheren Zeiten seien.

L-Bank