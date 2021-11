Markus Lüpertz’ „Genesis“ dauert ein paar Tage länger. Eigentlich sollten die 14 Keramik-Reliefs zur Inbetriebnahme des Karlsruher U-Bahn-Verkehrs im Dezember fertig werden. Jetzt bestätigt Kunst-Promoter Anton Goll eine Verzögerung bis ins erste Halbjahr 2022.

Fertig modelliert seien alle vier mal zwei Meter großen Tafeln vom Künstler. Viele hätten den grundlegenden Schrühbrand erhalten. Und mehrere seien auch schon bemalt und fertig gebrannt. Einen Grund für die Verzögerung nennt Goll vom Träger-Verein „Karlsruhe Kunst Erfahren“ genausowenig wie einen genauen Zeitpunkt für die Hängung.

„Genesis“ soll an sieben Haltestellen der im Prinzip fertiggestellten Karlsruher U-Bahn die biblische Schöpfungsgeschichte darstellen. Bislang hängt nur an der Haltestelle Kronenplatz eins der großformatigen Reliefs – verhängt durch eine Plane. Im Mai noch hatte Lüpertz Einblicke in seine Werkstatt gewährt, die in der Keramik-Manufaktur in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) eigens für ihn eingerichtet wurde.

Jetzt beschäftigt sich Lüpertz mit dem Bühnenbild und der Regie für die Oper „La Bohème“ am Meininger Theater in Thüringen, die am 10. Dezember Premiere hat. Bei den Arbeiten am 32 Meter breiten Bühnenbild zeigte sich der ansonsten mit feinem Zwirn und edlem Gehstock ausgestattete Lüpertz ungewohnt leger. Zuletzt arbeitete er Ende Oktober in Sweatshirtjacke an dem Großprojekt.