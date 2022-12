Um die Verletzten infolge von Glatteisunfällen in der Region Lörrach besser auf umliegende Krankenhäuser verteilen zu können, sollen sie zentral am Lörracher Burghof begutachtet werden. Dort werde eine Stelle eingerichtet, die die Rettungswagen als erstes ansteuern sollen, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Donnerstag. «Dann wird entschieden, wer wo ins Krankenhaus kommt. Die Patienten werden da aber nicht behandelt.» Der Burghof Lörrach ist ein Kultur- und Veranstaltungszentrum. Zuerst hatte die «Badische Zeitung» am Donnerstag online darüber berichtet.

Lörrach (dpa/lsw) - In Freiburg hatten Rettungskräfte am Mittwoch einen Behandlungsplatz in der Messehalle aufgebaut, weil Kliniken wegen der vielen Unfallverletzungen überfüllt waren. Insbesondere der Süden Baden-Württembergs hat dieser Tage stark mit Glatteis zu kämpfen.

Bericht der "Badischen Zeitung"