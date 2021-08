Mit einer großen Vernissage wird am Freitag, 13. August, ab 19.30 Uhr die Ausstellung mit Aquarellen von Marika Fünffinger und Gemälden von Matthias Göhr im Alten Kelterhaus von Hainfeld in der Schmiedegasse eröffnet.

Die lichtdurchfluteten Arbeiten von Marika Fünffinger reflektieren ihre Liebe zum Reisen, zur Architektur und Natur. Häufige Motive sind Orte in Italien, Frankreich und im hohen Norden. Die Arbeiten von Matthias Göhr mit ihren Tieren und Menschengestalten muten wie geheimnisvolle, fabulöse Geschichten voller Tiefe und Menschlichkeit an. Zur Vernissage lesen Erika Gutt, Maria Gauss, Katrin Sommer und Alessandro Stephan von der lokalen Gruppe Wortschatz des literarischen Verein der Pfalz eigene Texte, und der Mannheimer Gitarrist Rainer Kröhn spielt meditativen Jazz. Die Schau ist samstags und sonntags geöffnet und endet am bis 2. Oktober um 19 Uhr mit einer musikalischen Lesung: Es spielt Palatina Hotel und Katrin Sommer liest aus ihrem Buch „Das Gewicht von Badeschaum“.

Info

Anmeldung und Informationen per E-Mail an atelier@marika-fuenffinger.de