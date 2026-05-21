Für einige Minuten stehen zumindest Teile der Freiburger Innenstadt ohne Strom da. Zwischenzeitlich müssen zwei Tunnel gesperrt werden.

Freiburg (dpa/lsw) - Mitten im Feierabendverkehr ist in Freiburg am frühen Abend für einige Minuten der Strom ausgefallen. Wie der zur Badenova-Gruppe gehörende Netzbetreiber Badenova Netze meldete, fiel der Strom um 17.27 Uhr aus, drei Minuten später sei die Versorgung wieder hergestellt gewesen. Angaben zur Ursache machte der Betreiber nicht. Die Polizei teilte am Abend mit, der Stromausfall sei durch Arbeiten ausgelöst worden. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

Wegen des Ausfalls wurden der Kapplertunnel sowie der Schützenalleetunnel am Abend für etwa eine Stunde gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Straßenbahnverkehr sei zwischenzeitlich beeinträchtigt gewesen. Zwischenfälle gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht, wie es weiter hieß. Ob der Strom flächendeckend ausgefallen war, blieb ebenfalls unklar. Die Polizei sprach von weiten Teilen der Innenstadt.