Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf gar keinen Fall will sich Alexander Gaer auf einen Stil festlegen lassen. Am Wochenende zeigt der Landauer Kunststudent im Strieffler-Haus Gemälde, Druckgrafiken und Plastiken.

Wo anfangen, wo aufhören, wenn man so viele Gedanken im Kopf und so viel Energie in den Händen hat? „Es war gar nicht so einfach, meine Arbeit mit ein paar Zeilen zu beschreiben“, erinnert