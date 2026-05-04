Baden-Württemberg Kurioses Szenario: Baumkrone landet im Klohäuschen

Polizeiwagen
Eine der abgebrochenen Baumkronen landet in einem Klohäuschen auf dem Grillplatz. (Symbolbild)

Auf einem Grillplatz in Korntal-Münchingen landet eine Baumkrone in einem Klohäuschen. Was steckt dahinter?

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben rund um den 1. Mai auf einem Grillplatz in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) zwei Bäume beschädigt und dabei für einen kuriosen Fund gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter zwischen Freitag und Samstagvormittag die Kronen zweier Bäume im Korntaler Weg ab. Eine der abgebrochenen Baumkronen steckten sie anschließend in ein Klohäuschen auf dem Gelände.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

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