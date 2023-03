Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausstellungsstücke erzählen Geschichte – manchmal auch kuriose. Das gilt für ein Brautkleid aus Fallschirmseide, genäht in der kargen Nachkriegszeit, das in Herxheim zu bewundern ist. Was hat das „edle“ Stück mit Zigarren und einem Hühnerstall zu tun?

Damals im Jahr 1947 war es alles andere als leicht, eine Hochzeit mit allem Drum und Dran zu feiern. Deswegen war die junge Käthe Anton, die den Zigarrenmacher Robert Müller