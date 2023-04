Gegen das „Weiter so“ sollen in Karlsruhe vom 27. April bis 21. Mai die „Kunstwochen für Klima und Umwelt“ ein Zeichen setzen. Gemeinsam veranstaltet von der Gedok Karlsruhe und der Klimakampagne der Stadt sollen verschiedene Themenbereiche der Kampagne, die in den Zeitraum der Kunstwochen fallen, auch künstlerisch aufgegriffen und sichtbar gemacht werden.

Gemeinsames Motto: „Nahrung Kleidung Konsum – weiter so? Wie tragen wir zu Klimawandel und Klimaschutz bei?“ Gestartet wird die Aktion am 27. April, 15 Uhr, im Rathaus mit der Eröffnung der Ausstellung „Natur Sonus“ mit Malerei und Grafik von Rosemarie Vollmer sowie einem Glas-Klang-Objekt der Medienkünstlerin Sabine Schäfer, die damit von ihr komponierte Fledermausstimmen hörbar macht. Thematisiert werden damit die Lichtverschmutzung und der Energiehunger unserer Gesellschaft, die Fledermaus dient als Symbol für die bedrohte Artenvielfalt. Diese Arbeiten sind bis 4. Mai im Rathausfoyer und dann bis 20. Mai in der nahen Tourist-Information an der Kaiserstraße zu sehen. Ebenfalls am 27. April, 18 Uhr, wird im Gedok-Künstlerinnenforum (Markgrafenstraße 14) die Ausstellung „Nahrung Kleidung, Konsum“ des eigenen Fachbereichs Bildende Kunst eröffnet, mit Beiträgen von Silvia Asshoff-Graeter, Julia Hieret, Hannelore Langhans, Beate Kuhn und Rosemarie Vollmer. Außerdem gibt es eine Großprojektion mit Bild- und Videobeiträgen von 53 Künstlerinnen aus Gedok-Regionalgruppen quer durch die Republik von Schleswig-Holstein bis München (außerhalb der Öffnungszeiten auch durch die Galerieschaufenster des Forums zu erleben). In der Gedok-Galerie wird ab 28. April zudem das Kunstprojekt „HörStuhl: 10x Klima und Umwelt in Klang und Wort“ präsentiert. Dazu steuern Bildende Künstlerinnen, Literatinnen und Musikerinnen Impressionen in Klang und Wort bei. Schließlich gibt es noch in der Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus die Upcycling-Aktion „Klamotten.Klimatten.Klangmitten“ von und mit Anne Wellmer. Dabei können die Teilnehmerinnen mitgebrachte Kleidungsstücke weiterverarbeiten.

Info

Gedok-Künstlerinnenforum, Markgrafenstraße 14, Karlsruhe, Telefon 0721 374137, www.gedok-karlsruhe.de.