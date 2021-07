Der Landauer Kunstverein Villa Streccius will nach einer einjährigen Zwangspause sein Ausstellungsprogramm am 14. August mit einer Keramikausstellung unter dem Titel „Durch’s Feuer“ starten. Die Schau in der Villa Streccius ist ein Beitrag zum Kultursommer und sein Motto „Kompass Europa: Nordlichter“. Zu sehen ist zeitgenössische Keramik von neun führenden Künstlern. Kuratorin ist Keramikmeisterin Karin Flurer-Brünger, Lehrbeauftragte der Universität Landau.

Neben Kirsi Kivivirta (Finnland) und Eugenia Loginova (Lettland) zeigt Tina Marie Bentsen (Dänemark) hohe Vasen in schlichtem, skandinavischen Design. Hanne Heuch (Norwegen) gestaltet grazile Schalen in Grau-Blau Tönen. Großformatige Wandarbeiten in feinen Farbnuancen macht die Norwegerin Tulla Elieson. Andrea Scholze (Norwegen) brennt lebensgroße keramische Figuren. Objekte in Kombination mit Glas zeigt Anne Türn (Estland). Svein Narum (Schweden) fertigt große Schalen und Teller, und Rokas Dovydenas (Litauen) präsentiert eine keramische Rauminstallation.