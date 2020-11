Am Zaun der Villa Streccius in Landau hängen bedruckteLkw-Planen mit Porträts von Menschen. Es ist ein Kunstprojekt von Magdalena Niering, die nach der Sinnhaftigkeit des Lebens fragt: „Warum.Leben.Wir.“

Weil drinnen wegen Corona derzeit nichts stattfinden kann, hat die Kulturabteilung der Stadt kurzfristig bis Ende November den Gehweg vor der Villa Streccius zur Urban Street Gallery erklärt. Nutzen darf sie Magdalena Niering aus Landau für ein Projekt ihres Masterstudiengangs Performative Künste in sozialen Feldern in Frankfurt am Main. Den Menschen Gehör zu verschaffen und Kunst allen zugänglich zu machen, daran liegt der 29-Jährigen, die in Berlin schon in der Obdachlosenhilfe und in einer Förderschule theaterpädagogisch gearbeitet hat.

Diesmal geht es nicht um problematische Lebenssituationen. Für ihr Projekt hat sie Interviews mit acht Bekannten – Männern und Frauen – geführt, die mithilfe des QR-Codes abgerufen werden können. Was bewegt und berührt dich? Was macht dich glücklich? Was erfüllt dein Sein mit Sinn? Mit diesen drei Fragen hat sie ihre Gesprächspartner konfrontiert – unvorbereitet, sagt Niering, denn sie habe deren Herz, nicht deren Kopf ansprechen wollen.

Interviews wirken spontan und intim

Wir erfahren nicht, ob sich die Befragten schon selbst mit dem Thema auseinandergesetzt haben, vielleicht auf sich selbst zurückgeworfen in der Pandemie. Auf jeden Fall wirken die Interviews sehr spontan und intim. Die Menschen öffnen sich mehr oder minder zögerlich und ringen spürbar darum, das eigene Leben zu hinterfragen. Die ungefilterte Direktheit dieser Form ist Stärke und Schwäche zugleich. Lange Pausen müssen die Interviewpartner, aber auch die Zuhörer aushalten in den Aufnahmen, die zwischen zehn und 45 Minuten dauern. Und wir erfahren nicht, welche Lebenswege hinter den acht Gesichtern stecken. Da würde man sich manche abstrakte Umschreibung konkreter wünschen. Doch wer sich mit Nierings Arbeit befasst, dürfte ihr den großen Wunsch dahinter auf jeden Fall erfüllen: Sie möchte andere Menschen berühren und zum Nachdenken bringen.

