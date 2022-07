Zum 90. Todestag von Max Slevogt kuratiert Sofia Ohmer von der New York University im Auftrag der Friedensakademie Rheinland-Pfalz die Ausstellung „Krieg und Frieden“ im Deutschen Tor in Landau samt Begleitprogramm im Slevogthof in Leinsweiler.

Das Deutsche Tor und der Slevogthof sind derzeit nur eingeschränkt zugänglich. Beide geschichtsträchtige Orte werden von Thorsten Holch restauriert. Junge Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit dem Motto des Kultursommers „Ostwind“ auseinander: O.H.O (Malerei) und Sofia Samoylova (Fotografie und Film).

Sofia Samoylova richtet ihren Blick auf den Konflikt in der Ukraine und macht die Konsequenzen am Individuum fest, erzählt persönliche Lebensgeschichten. Dagegen fokussiert O.H.O in seinen großformatigen Bildern auf positive und negative Akteure der Weltgeschichte. Dabei zeigt er die Veränderbarkeit des Geschehens durch Einzelne und beleuchtet gleichzeitig die sich wiederholenden Mechanismen von Krieg und Frieden.

Der Bezug zu Slevogt liegt in seinen eigenen Kriegserfahrungen: Im Oktober 1914 ging er freiwillig als Kriegsmaler an die Westfront. Seine anfängliche Begeisterung verblasste schnell. Die körperlichen und psychischen Anstrengungen setzen ihm stark zu, sodass er nur wenige Wochen an der Front aushielt und sich in den Slevogthof zurückzog.

Am Sonntag, 10. Juli, 20 Uhr, bieten Isabel Ralser, Eugen Koskowezki und Daniela De Sabato, Studierende des Darstellenden Spiels an der Uni Landau, eine szenische Lesung zu Slevogts Kriegserlebnissen. Am Montag, 11. Juli, 19 Uhr, singt die ukrainische Künstlerin Tetiana Chihocka im Deutschen Tor zu Musik aus ihrem Land.

Am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr, ist im Universum Kino Landau der Film „Die neue Welt seit heute morgen“ von Sofia Samoylova zu sehen. Er beschreibt die persönliche Geschichte einer jungen Mutter und ihrer Tochter aus dem Osten der Ukraine. Spenden kommen der Familie zugute.

Termin

Ausstellung „Krieg und Frieden“ im Deutschen Tor in Landau 9.-11. Juli 17-21 Uhr. Eintritt überall frei.