Das Speyerer Künstlerpaar Lee und Dieter Schramm hat für die Landauer Katharinenkapelle die Rauminstallation „Reset“ geschaffen – ein Werk über Rückzug und Neuanfang.

Die Vorgeschichte hilft, das zu verstehen. Schon 2024 waren Lee und Dieter Schramm auf Einladung der Altkatholischen Gemeinde mit einem Schülerprojekt in der Katharinenkapelle vertreten. Die beiden arbeiten in der Malerwerkstatt der Speyerer Schule Im Erlich mit Jugendlichen, die besonderen Förderbedarf haben. Damals entstand ein „Raum der Stille – Raum des Lichtes“. Schüler und Künstler schufen aus Holzplatten übergroße Scherenschnitte zum Thema Wasser.

Während der Ausstellung, erzählt Lee Schramm, haben sie immer wieder beobachtet, wie Menschen in die Kapelle gekommen sind, die Stille gesucht haben und anscheinend ganz für sich sein wollten. „Wir könnten mit diesen Menschen reden“, überlegten die beiden. Natürlich nicht mit Worten, sondern mit ihrer Kunst. Und so entstand diese Arbeit, die jetzt im Kapellenraum zu sehen ist. „Reset“ heißt sie, im Sinn von Neuanfang.

Schwarz-weiß und in Farbe

Frei im Kirchenschiff hängen sechs große Bildfahnen, deren Vorder- und Rückseite mit Öl auf Leinwand bemalt ist. Wer sich vom Eingang der Kapelle in Richtung Altar bewegt, sieht verschiedene Schwarz-weiß-Landschaften, schroff, streng und unbegehbar. Sie formen einen Raum und begleiten den Besucher auf seinem Weg zum Chor. „Schwarz-weiße Ideen bieten Raum für eine Suche: Wohin führt mich mein Weg?“ Viele Menschen ziehen sich zurück und sehen die Welt quasi schwarz-weiß, meinen Lee und Dieter Schramm. „Reset“ will ihnen sagen: „Geh noch mal zum Anfang, suche einen neuen Weg, schau, wie das Leben auf diesem Planeten ist.“ Es ist auf jeden Fall vielfarbig. Auf dem Rückweg vom Altarraum zum Ausgang sind es farbige Landschaften, die den Besucher begleiten. Sie fordern dazu auf, lebendig zu werden, sich einzumischen, sich umzuschauen statt in der Innenschau zu verharren.

Seit sie zum ersten Mal in der Katharinenkapelle ausgestellt haben, sind Lee und Dieter Schramm fasziniert von diesem Raum. „Ein guter Ort mitten in Landau. Man empfindet, dass die Kunst hier in einem geschützten Raum zu Gast ist, abseits vom kommerziellen Kunstbetrieb.“ Gerade weil die Kirche noch nicht restauriert ist, sei sie ein besonderes sinnliches Erlebnis.

Erstes gemeinsames Werk

Das Künstlerpaar Schramm hat zwar ein gemeinsames Atelier in Speyer, in dem viel über die jeweils entstehenden Arbeiten gesprochen wird, aber gemeinsam an einem Werk haben sie bisher noch nie gearbeitet. Erst mit der Katharinenkapelle hat sich das geändert. „Reset“ ist auch in dieser Hinsicht ein neuer Anfang. „Und ich glaube, das werden wir jetzt öfter machen“, sagt Lee Schramm mit sichtlicher Freude.

Die Ausstellung

Die Rauminstallation „Reset“ wird in der Landauer Kunstnacht am heutigen Freitag zum ersten Mal zu sehen sein. Sie bleibt danach bis November in der Katharinenkapelle, Blumgasse 3, die tagsüber durchweg geöffnet ist. Die Berliner Musikerin Ioana tritt heute um 17.40, 18.40 und 19.40 Uhr mit einem Musikbeitrag in der Kapelle auf. Mit Gesang, Gitarre und reduzierten Klanglandschaften bewegt sie sich im Bereich des Ambient-Folk.