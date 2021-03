Die Kunstmesse Art Karlsruhe ist abgesagt. Wegen fehlender Planungssicherheit sehe sich die Messe Karlsruhe zu einer Absage gezwungen, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Bis jetzt hatten die Veranstalter nach der Verschiebung vom Februar am neuen Termin im Mai festgehalten. Nun soll die nächste Auflage im Februar 2022 stattfinden. Im vergangenen Jahr konnte die Art kurz nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland noch als einzige Kunstmesse ohne Einschränkungen stattfinden. Gezeigt wird in Karlsruhe Klassische Moderne und Gegenwartskunst. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, begründet die Entscheidung: „Eine Messe erfordert mehrere Monate Vorbereitungszeit aller beteiligter Akteure.“ Zum geplanten Termin im Mai soll es zumindest eine neue digitale Plattform geben, die über die Pandemie hinaus Bestand haben soll.

Infos finden sich unter