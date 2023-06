Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„All You Can Eat“ mal auf ganz andere Weise serviert der Wilhelmshof in Siebeldingen bei seiner „Kulturlese“. Inspiriert von der Eat-Art des Schweizer Künstlers Daniel Spoerri gibt es Gemälde, Installationen, Schmuck und Gespräche zu Sinnlichkeit und Wertigkeit, Bestehen und Vergehen in und mit der Natur.

Wer hat’s erfunden? Ein Schweizer Künstler rumänischer Abstammung war’s, der Essbares in Objektkunst verwandelt, aus Brotteig Skulpturen und aus den Resten eines