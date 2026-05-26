„Gezieltes Umherirren“ nennt die Karlsruher Kunsthalle die hintersinnige Werkschau der in Berlin lebenden Zeichnerin Nanne Meyer in der Orangerie.

In 1500 Arbeiten kann man ihren Spuren folgen, sich intuitiv leiten lassen von namenlosen Grenzen, den Gestirnen oder einem Wolkenatlas. Das klingt verträumter als es ist. Die 73-Jährige durchdringt, was ihr widerfährt, assoziativ, intuitiv, sogar verspielt, aber keineswegs esoterisch verklärt. Für ihren großen Auftritt in der Orangerie des botanischen Gartens am Schloss habe sie sich lange vorbereitet. Sie hat die Fächstrstruktur der Stadt und die architektonische Details wie die Rosettenstruktur des Rotundendachs ihren Arbeiten einverleibt. Und sie hat auch sinniert, was es mit einer Orangerie auf sich hat, warum Fürsten sich solche Anlagen bauen ließen, aber beispielsweise keine Bananerien, wo doch beides Exoten sind. Nanne Meyer erzählt es beim Rundgang: Die Apfelsine, der Apfel aus China also, wird reif gepflückt und muss für einen Transport gekühlt werden, um nicht völlig vergammelt in Europa anzulanden. Die Banane aber kann im Rumpf eines Schiffes weiter reifen.

Nanne Meyer mit der Kuratorin Dorit Schäfer. Foto: Birgit Möthrath

Die Antwort der Künstlerin auf die mächtige Architektur der Karlsruher Orangerie, die ein Kunstwerk auch erschlagen kann – zumal ein so zartes und leises Medium wie eine Zeichnung: Auf die große Wand, die wie ein Riegel den Zutritt in den Raum versperrt, hat sie eine kleine Postkarte gepinnt. Es ist die Fotografie eines bockig dreinblickenden Mädchens, das der „Vogue“-Modefotograf Adolphe de Meyer 1919 mit einem Globus abgelichtet hat. Den hat sie so koloriert, dass er aussieht wie eine große Orange und damit eine Fährte in den Raum gelegt.

Kleine Orangen-Tondi sind die Fährte in die Ausstellung. Foto: Birgit Möthrath

Unwillkürlich folgt man ihr entlang lauter kleiner Bilder von Orangen, die wie in einer Schmetterlingssammlung aufgepikst an den Wänden hängen. Winzige braune Punkte wabern in Wolken über die kleinen Tondi oder geordnet in Reih und Glied, bilden mal Orangenhaut, mal wirken sie wie Insektenschwärme. Jedes Blatt ist anders. Je tiefer man in die Raumflucht eintaucht, desto stärker verwandeln sich diese Orangen in Planeten. Auch dazu hat die Künstlerin eine Assoziation: die frühen Bilder, mit denen Künstler vor 150 Jahren den Mars imaginierten. Später entdeckten Raumsonden, dass die Haut des Planeten tatsächlich grubige Texturen wie bei einer Orangenhaut besitzt.

Alle 1500 Arbeiten sind ohne Rahmen auf die Wände gepikst. Foto: Birgit Möthrath

Das „Gezielte Umherirren“ mit Nanne Meyer ist eine Lust. Bildlich gefasst hat sie diese Art des produktiven Schlendrians in Zeichnungen, bei denen sie Linien auf mehrere Lagen transparentes Papier gezeichnet hat zu einer räumlich wirkenden Landkarte der Befindlichkeiten. Hier lassen sich ungewöhnliche Straßen entdecken wie die Durststrecke, der Holzweg oder Nichts wie weg. Die Zeichnung als Medium sei einfach unschlagbar darin, mit Reduktion und Einfachheit Komplexität zu erzielen, ist Nanne Meyer überzeugt. Seit den 1970er-Jahren hat sie das zu ihrer Berufung gemacht und als Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gelehrt.

Detail einer Arbeit aus der Serie »Pläne für gezieltes Umherirren«. Foto: Birgit Möthrath

1500 Arbeiten – da gibt es viel zu entdecken. Ihre Wolkenwand etwa aus lauter kleinen ausgefransten Schnipseln Büttenpapier aus Japan, die Nanne Meyer alle beschrieben oder bemalt hat. „Ich habe in den Wolken und an den Mauern schon Flecken gesehen, die mich zu schönen Dingen verschiedenster Art anregten“, zitiert sie Leonardo da Vinci. Als Hamburger Kind liebe sie das Spiel der Wolken am Himmel, für das sie den Wolkenatlas „Himmel ist Erde“ gezeichnet hat. Was darauf wie das Quollern von Wasserdampf aussieht, waren ursprünglich einmal Gebirgszüge auf einer Landkarte. Dass auch Kleckse enorm wichtig sind, so wichtig wie die Fehler im Leben, zeigt sie in ihrer Reihe „Notizen zur Verwunderung“.

Detail aus »leicht bewölkt (Das Kleine muss noch kleiner werden)«. Foto: Birgit Möthrath

Als Gegenentwurf zur Wand am Eingang hat Meyer die rückwärtige Wand bestückt, vor der man durch die große Glasfront der neu eröffneten Carrera in den botanischen Garten und den weiten Himmel blickt. Vier große, tiefschwarze Bahnen Papier hängen hier nebeneinander, auf denen kleine skurrile Gestalten schwerelos durch das Weltall schweben. Aufgetragen mit weißer Gouache wirken sie etwas gespenstisch. Das teils heitere, teils makabre Purzeln von „Freier Fall“ erinnert an altmeisterliche Bilder vom Fegefeuer oder das Gewimmel eines Hieronymus Bosch.

Besteht aus lauter Schnipseln Büttenpapier: »leicht bewölkt (Das Kleine muss noch kleiner werden)«. Foto: Birgit Möthrath

Da ist nichts ohne Hintersinn, der sich freilich nicht immer leicht entschlüsseln lässt. So scheinen die Punkte auf der Serie von Rollkarten ferne Galaxien darzustellen. Man muss schon sehr genau hinsehen, um zu entdecken, dass die Punkte eigentlich Buchstaben sind. Sie alle stammen aus Texten des vorsokratischen griechischen Philosophen Anaximander, einem Vertreter der ionischen Aufklärung, der als Erster davon ausging, dass die Erde frei im Raum schwebt und nicht von etwas getragen wird.

Nanne Meyer Wolkenatlas »Himmel ist Erde«. Foto: Birgit Möthrath

Auf den ersten Blick erschließt sich dagegen, wie leicht und tänzerisch Landesgrenzen auf einmal werden, wenn sie ausgeschnitten zu fragilen Spinnennetzen an der Wand hängen, ohne Land und ohne Namen ihrer Bedeutung als Bollwerke unseres modernen Lebens beraubt. Überhaupt: Am liebsten seien ihr die unerforschten Gebiete, denen sie in einer Arbeit ein Denkmal gesetzt hat. Je weniger sie wisse, desto mehr könne sie erleben, sagt die 73-Jährige. Jetzt, da ihre Ausstellung hängt, noch einen Bezug zum Ausstellungsort erleben, den sie in ihren Arbeiten nicht hat vorausahnen können: Wer nach einem Besuch der Orangerie in den botanischen Garten hinaustritt, wird empfangen vom intensiven Duft der blühenden Orangenbäume.

Die Ausstellung

Nanne Meyer: „Gezieltes Umherirren“ bis 16. August in der Orangierie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 6: Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr. Die Junge Kunsthalle nebenan lädt zum Experimentieren in ein Zeichenlabor.