Urbane Hochbeete inspiriert von Kunstwerken aus vier Jahrhunderten: Mit dieser Idee will die Kunsthalle Karlsruhe an die uralte Idee des Paradiesgärtleins erinnern.

13 Hochbeete wurden in der Innenstadt mit exotischen und heimischen Gewächsen, Garten- und Heilkräutern bepflanzt. Bis 30. September will die urbane Hochbeet-Aktion „Bildschön in natura“ Kunst im Stadtraum sichtbar machen – etwa mit Apfelbäumchen, Tomaten, Disteln, Malven oder Farn, sagt Kuratorin Kirsten Claudia Voigt.

Die Hochbeete seien in Anlehnung an ausgewählte Kunstwerke bepflanzt worden, sodass man die in den Ausstellungen abgebildeten Pflanzen, Früchte und Gemüsesorten auch „in natura“ erleben kann. Infotafeln an den Beeten erläutern Wissenswertes zu Kunstwerk und Pflanzen. So gibt es Hochbeete zum Kunstwerk „Distel am Waldrand (1703) von Franz de Hamilton, zum “Malvenstrauß (1882) von Henri Fantin-Latour oder zum Kunstwerk “Brasilianischer Urwald“ (1868) von Adolf Schroedter.

Äpfel und Tomaten

Alles beginnt mit dem Apfel: Im Botanischen Garten hinter der Kunsthalle befindet sich das erste Hochbeet zum Kunstwerk „Äpfel“ (2021) von So-Jin Kim. Für ihr Bild ließ sich die in Baden-Baden wohnende koreanische Künstlerin vom Duft einer Kiste reife Äpfel inspirieren. Im Hochbeet trägt das Bäumchen kleine grüne Früchte und erinnert an berühmte Äpfel: den verbotenen in der Bibel oder die goldenen der Hesperiden, an den Reichsapfel ebenso, wie den sprichwörtlichen Zankapfel.

An „Bella Italia“ erinnert nicht nur das Ölgemälde „Pizza con finocchi e prosciutto“ (Pizza mit Fenchel und Schinken, 1994) von Ralph Fleck. Im dazugehörigen Hochbeet recken sich Tomatenpflanzen an Stangen der Sonne entgegen. Darunter wachsen Fenchel, Rosmarin und Oregano und lassen vom Italienurlaub träumen.

Die Aktion „Inventing Nature“ solle „Schwellen abbauen“ und Kunst und Natur in den urbanen Raum bringen, so Museumsdirektorin Pia Müller-Tamm. Die Aktion zum 175. Geburtstag der Kunsthalle soll außerdem auf die Ausstellung „Inventing Nature – Pflanzen in der Kunst“ hinweisen, die ab am 24. Juli in der Kunsthalle beginnt: als letzte Präsentation vor der Sanierung.

