Zum 11. Mal veranstalten die befreundeten Lions Clubs aus Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Germersheim und Haßloch gemeinsam eine Kunstauktion für einen guten Zweck.

Vor Corona fand die Ausstellung immer in der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben statt. Wegen der anhaltenden Renovierungsarbeiten läuft sie am Wochenende in den Räumen des Zeughauses oberhalb des Straßenmuseums in Germersheim. Am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr stehen hier Kunstwerke zum Verkauf. Am Sonntag ab 15 Uhr läuft zudem eine Auktion ausgewählter Objekte. Alle Kunstwerke können zudem im Internet angeschaut und direkt erworben werden unter www.lions-kunsttage.de.

Schon jetzt ist ein riesiges Angebot von über 500 Kunstwerken für den kleinen und großen Geldbeutel eingeliefert worden. Sie stammen von regional bekannten und von international gehandelten Künstlern. Der Erlös aus dem Verkauf soll wieder für soziale Zwecke in der Region gespendet werden. Die vorherige Ausgabe der Kunsttage, die wie im Jahr zuvor rein online lief, erbrachte eine Spende von 15.000 Euro für die Suchtprävention von Jugendlichen.