Der Künstler Mark Blunck zeigt Malerei und Holzskulpturen in Räumen, in denen sonst einer ganz anderen Kunst nachgegangen wird: der Weinherstellung im Weingut Ullrich.

Evi Ullrich-Friedrich, Chefin des Hauses, öffnet bereits seit 28 Jahren ihre Räume im Frühjahr für Künstler aus der Region. Bespielt werden die Verkaufsräume, die Vinothek und sogar das Kelterhaus mit seinen imposanten Stahl-Weintanks. Mark Blunck sei ihm vom ehemaligen Landauer Kunstprofessor Günther Berlejung empfohlen worden, erzählt Ullrich-Friedrich vor der Vernissage. Auch in den Vorjahren haben sich die Tipps des Professors, die meist auf Absolventen der Landauer Universität fielen, bewährt.

Mark Blunck, 1971 in Trier geboren, studierte in den 1990er-Jahren Lehramt an der Universität, die heute unter dem Namen Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) firmiert. Später ergänzte er sein Studium um die gymnasiale Stufe. „Ich habe schon früh nebenbei als Künstler gearbeitet“, sagt Blunck. Mit Erfolg: 1997 erhielt er den ersten Preis für Junge Kunst in Zweibrücken-Pirmasens und anschließend ein Heinrich-von-Zügel-Stipendium der Stadt Wörth.

»Fjellia 1« von Mark Blunck (Ausschnitt). Foto: Mark Blunck

Im Weingut Ullrich zeigt er Arbeiten aus den letzten zehn Jahren. Seine beeindruckenden Skulpturen sind allerdings alle älter als vier Jahre: Seit er Vater wurde, habe er für die Holz-Bildhauerei keine Muße mehr, sagt Blunck. Er arbeite gerne in Serien. Früher habe er sich noch gerne durch Vorlagen, wie Gemälde anderer Künstler, Fotos oder eigene Landschaftsbetrachtung, inspirieren lassen. Inzwischen entwickle er sich zunehmend hin zum experimentellen Malen. „Ich bin selbst der Zufall“, bringt er es auf den Punkt. Und verweist auf zwei Gemälde, in denen er eine Art „White Noises“ in Malerei umgesetzt hat.

Die Bilder spiegeln die Geräusche, Brummen, Wellenrauschen, Summtöne und die daraus resultierenden Gefühle wider. Blunck malt seine gefühlten und gesehenen „Landschaften“ mit Acryl, Kreide, Tusche, aber nicht mit Öl, denn das trocknet ihm viel zu langsam. Er benutzt Pinsel, Spatel, auch die Finger, um seinen Werken Struktur zu verleihen, eine optische Tiefe zu geben. Farbpräferenzen habe er nicht, jede seine mehr oder weniger abstrakten Landschaften zeigt ein breites Farbspektrum.

»Fjellia 2« von Mark Blunck (Ausschnitt). Foto: Mark Blunck

Seine Holzarbeiten sind aus einem Stück Holz entstanden, aus Laubholz wie Weide oder Kirsche, das er in seinem Umfeld findet. Mit der Motorsäge entsteht Schnitt für Schnitt eine Figur, hin und wieder ein Paar. Je nach Motiv werden die charismatischen Holzarbeiten noch geschliffen, oft bleiben sie einfach rau und wirken fast ein Stück unvollendet. Das Zweier-Ensemble „Überbrücken“ ist dagegen ganz glatt geschliffen, es verlockt zwangsläufig dazu, die wunderbar handschmeichelnden Werke zu berühren, zart auf ihnen mit der Hand entlangzufahren. Eine Art Markenzeichen der Skulpturen sind die gewollt und oft mutig bis an die Grenze des statisch machbaren gesetzten Durchbrüche, die den Stücken die Schwere nehmen, ein Tor in die Welt der Fantasie öffnen.

Die Ausstellung

Zu sehen ist die Ausstellung im Weingut Ullrich in Pleisweiler-Oberhofen, Schäfergasse 25, bis zum 20. Juni: Mo-Fr 10.30-18 Uhr und Sa 10-17 Uhr.

